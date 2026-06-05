"Devil May Cry" zakończy się 3. sezonem

Animowany serial Netflix na podstawie kultowej serii gier wideo od Capcomu Devil May Cry otrzymał przedłużenie na trzeci i zarazem ostatni sezon. Decyzja ta zapadła niecały miesiąc po premierze drugiej serii.

Wczytywanie... kadr z animacji "Devil May Cry"

W serii działają złowrogie siły, które otwierają portal między światem ludzi i demonów. W samym środku tego wszystkiego jest Dante, sierota łowca demonów na zlecenie, nieświadomy, że los obu światów zależny jest od niego.

Showrunner Adi Shankar wyjaśnia, dlaczego serial dobiega końca, mówiąc, że taki plan był od początku:

Dla tych, którzy zwracali uwagę na nazwy odcinków, pokazywałem wam strukturę przez cały czas. To zawsze była "Boska Komedia" Dantego z bronią i czerwonym płaszczem. Pierwszy sezon nosił tytuł "Inferno", drugi "Purgatorio", a trzeci zadebiutuje jako "Paradiso". Te trzy sezony tworzą "The Force Edge Saga". Od samego początku "The Force Edge Saga" była zaprojektowana jako trylogia filmowa ukryta pod szyldem serialu telewizyjnego.

W serialu występują Johnny Yong Bosch jako Dante, Robbie Daymond jako Vergil oraz Scout Taylor-Compton jako Lady. Shankar pełni funkcję showrunnera, a Studio Mir zajmuje się animacjami.

Devil May Cry od początku na Netflix cieszy się ogromną popularnością. Oba sezony spędziły łącznie cztery tygodnie na liście Top 10 anglojęzycznych seriali Netflix.

Data premier finałowego sezonu nie jest jeszcze znana.

Źródło: Dark Horizons