Jason Momoa rezygnuje z udziału w "Helldivers"

Cztery miesiące po ogłoszeniu angażu Jasona Momoa w filmowej adaptacji "Helldivers", aktor opuszcza projekt, który powstaje dla Sony Pictures i PlayStation Productions. Studia straciły więc główną gwiazdę filmu.

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Powody odejścia aktora znanego z Aquamana czy Diuny nie są znane. Projekt jednak nie upadł z tego powodu. Sony podobno już poszukuje nowej gwiazdy do głównej roli.

Justin Lin wyreżyseruje i będzie producentem filmu wraz z Hutchem Parkerem, Asadem Qizilbashem i Carterem Swanem. Scenariusz pisze Gary Dauberman.

Film Helldivers swą fabułę oprze na bestsellerowej serii gier wideo. Akcja gry rozgrywa się w XXII wieku i koncentruje się na oddziałach szturmowych wysyłanych do walki z zagrożeniami dla ludzkości w imię tzw. zarządzanej demokracji Super Earth. W praktyce oznacza to widowiskowe starcia z mechanicznymi Automatami oraz gigantycznymi Terminidami – rasami, które powracają po przegranej w Pierwszej Wojnie Galaktycznej.

Pierwsza gra została wydana w 2015 roku i spotkała się z uznaniem, ale to kontynuacja z 2024 roku okazałą się komercyjnym przełomem. Tytuł sprzedał się w 12 milionach egzemplarzy w ciągu zaledwie 12 tygodni, stając się najszybciej sprzedającą się grą w historii PlayStation Studios.

Helldivers ma trafić do kin 10 listopada 2027 roku. Patrząc jednak na kłopoty filmu z rozpoczęciem produkcji, możliwe iż data ta ulegnie przesunięciu.

Źródło: Deadline