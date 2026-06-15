FOX za 22 miliardy przejmuje platformę Roku

FOX ogłosił przejęcie popularnej platformy streamingowej Roku w ramach dużej transakcji o wartości 22 miliardów dolarów. Oznacza to, że FOX zapłaci 160 dolarów za każdą akcję streamera.

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Celem jest uczynienie FOX bardziej konkurencyjnym graczem streamingowym. Według szacunków uda się to osiągnąć łącząc zasoby sportowe, informacyjne i rozrywkowe firmy oraz darmową usługę streamingową Tubi z urządzeniami i popularnymi usługami Roku.

Roku to lider transmisji strumieniowych. Produkuje dekodery oraz ma swój system operacyjny dla urządzeń telewizyjnych typu „smart”. Urządzenia Roku są obecne w ponad połowie amerykańskich gospodarstw domowych z szerokopasmowym internetem, a ponad 21% całego czasu oglądania telewizji w USA odbywa się na platformie Roku.

Połączenie obu firm utworzy "trzeciego co do wielkości gracza w amerykańskiej telewizji pod względem udziału w oglądalności". Dotychczas najchętniej najchętniej oglądaną platformą rozrywkową jest YouTube, a Netflix zajmuje drugie miejsce.

Świadomość marki poza Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle ograniczona, z niewielkim lub żadnym śladem w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Meksyku, Brazylii i innych miejscach. W tych krajach znacznie częściej korzysta się z Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast czy aplikacji smart TV.

Finalizacja kupna ma nastąpić w pierwszej połowie 2027 roku.

Źródło: Dark Horizons