Netflix ujawnił pierwsze materiały z "Ghostbusters: Night Shift"

Podczas tegorocznego festiwalu animacji Annecy International Animation Film Festival Netflix zaprezentował nowe materiały ze swoich nadchodzących produkcji animowanych. Jednym z najważniejszych punktów prezentacji było pierwsze oficjalne spojrzenie na "Ghostbusters: Night Shift", czyli nowy serial osadzony w uniwersum "Pogromców duchów".

Wczytywanie...

Twórcy projektu potwierdzili, że wydarzenia przedstawione w serialu będą stanowiły część oficjalnego kanonu franczyzy. Akcja zostanie osadzona w 1994 roku, pięć lat po wydarzeniach z "Pogromców duchów II" i na długo przed filmami z XXI wieku, takimi jak "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" oraz "Pogromcy duchów. Imperium lodu".

Fabuła skupi się na grupie młodych mieszkańców Nowego Jorku, którzy stają w obliczu nowej fali nadprzyrodzonych zagrożeń nawiedzających miasto. Bohaterowie nie są ani profesjonalistami, ani doświadczonymi pogromcami duchów. Co więcej, według zapowiedzi to właśnie oni mają częściowo odpowiadać za problemy, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Zmuszeni do działania, zakładają protonowe plecaki i podejmują walkę z siłami nadprzyrodzonymi.

Premiera serialu "Ghostbusters: Night Shift" została zaplanowana na 2027 rok.

Źródło: Netflix