Charlie Cox prezentuje nowy strój Daredevila

Podczas prac nad trzecim sezonem serialu "Daredevil: Odrodzenie" do sieci trafiły pierwsze wyraźne zdjęcia prezentujące nowy kostium Matta Murdocka. Na fotografiach z planu widać Charliego Coxa w zupełnie nowym stroju, który ma stanowić autorską interpretację klasycznego wyglądu bohatera w ramach Marvel Cinematic Universe.

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Nowy kostium utrzymano w czerwono-czarnej kolorystyce. Choć można dostrzec inspiracje komiksami z lat 90., projekt nie jest bezpośrednim odwzorowaniem żadnej wcześniejszej wersji. Dominującym kolorem pozostaje czerń, obejmująca również hełm, natomiast czerwone akcenty zostały wykorzystane znacznie oszczędniej niż w poprzednich odsłonach stroju.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy kostium zadebiutuje na ekranie. Zdjęcia sugerują jednak, że może pojawić się dopiero w drugiej połowie sezonu. Produkcja trwa już od kilku miesięcy, a premiera trzeciej serii planowana jest na wiosnę 2027 roku.

Wcześniejsze fotografie z planu potwierdziły również powrót kilku dobrze znanych postaci z seriali Marvela tworzonych pierwotnie dla Netfliksa. W nowych odcinkach mają ponownie pojawić się Krysten Ritter jako Jessica Jones, Mike Colter jako Luke Cage, Finn Jones w roli Danny’ego Randa/Iron Fista oraz Elodie Yung jako Elektra Natchios. Na planie ponownie dostrzeżono również Vincenta D'Onofrio wcielającego się w Wilsona Fiska.

Czekacie na trzeci sezon?

Źródło: darkhorizons.com