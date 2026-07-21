Po "Odysei" Christopher Nolan chce nakręcić horror

Po spektakularnym sukcesie "Oppenheimera" i "Odysei" Christopher Nolan może pozwolić sobie na realizację praktycznie każdego projektu. Reżyser nie ukrywa jednak, że zanim zdecyduje się na kolejny film, chce znaleźć pomysł, który naprawdę go zainspiruje. Coraz częściej wskazuje przy tym na gatunek, którego do tej pory jeszcze nie eksplorował w pełnym metrażu, czyli horror.

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W rozmowie z "The Hollywood Reporter", Nolan wrócił do swoich wcześniejszych wypowiedzi z 2024 roku, kiedy przyznał, że chętnie nakręciłby "naprawdę wyjątkowy horror". Teraz zdradził, że praca nad najnowszym filmem tylko wzmocniła tę fascynację.

"Odyseja" zdecydowanie rozbudziła mój apetyt na więcej. Zawsze jednak uważałem, że do horroru trzeba podchodzić bardzo ostrożnie od strony koncepcyjnej. Potrzebny jest fenomenalny pomysł. Gdy oglądasz film taki jak "Obsesja", widzisz właśnie siłę świetnego pomysłu. To nie kwestia techniki ani efektów, lecz historii. Dlatego cały czas szukam.

powiedział reżyser

Nie jest to pierwszy raz, gdy Nolan otwarcie mówi o swojej fascynacji horrorem. Podczas ubiegłorocznego wydarzenia organizowanego przez BFI określił ten gatunek jako wywołujący pierwotny lęk, pełen mroku i abstrakcji. Zwrócił również uwagę, że horror pozwala twórcom przekraczać granice, których hollywoodzkie kino głównego nurtu często unika. Jednocześnie podkreślił, że nie zdecyduje się na taki projekt bez naprawdę wyjątkowego scenariusza.

Na ewentualny nowy projekt trzeba będzie jednak poczekać. Reżyser przyznał, że realizacja "Odysei" była wyjątkowo wymagającym doświadczeniem i zamierza zrobić sobie co najmniej trzyletnią przerwę od reżyserii. Uwzględniając czas potrzebny na napisanie scenariusza, przygotowania, zdjęcia i postprodukcję, kolejnego filmu Christophera Nolana nie należy spodziewać się wcześniej niż w 2030 roku.

Źródło: The Hollywood Reporter