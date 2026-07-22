Amazon daje zielone światło serialowi "RoboCop"

Amazon MGM Studios oficjalnie zamówiło serial "RoboCop", dając zielone światło projektowi rozwijanemu od 2023 roku. Produkcja będzie liczyć osiem odcinków, a za jej realizację odpowiadają showrunner Peter Ocko oraz producent wykonawczy James Wan, który według doniesień ma również wyreżyserować kilka kluczowych epizodów.

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Obok Wana funkcję producentów wykonawczych pełnią Michael Clear i Rob Hackett. Do zespołu dołączył także Ed Neumeier, czyli współtwórca i współscenarzysta kultowego filmu Paula Verhoevena z 1987 roku, co może okazać się istotnym elementem dla fanów oryginału.

Nowa wersja nie będzie jednak bezpośrednią adaptacją historii Alexa Murphy’ego. Głównym bohaterem serialu zostanie Marc Kyle, żołnierz poległy na polu walki, który zostaje przywrócony do życia jako cybernetyczny stróż prawa. Fabuła rozpocznie się w momencie, gdy potężna korporacja technologiczna nawiązuje współpracę z lokalną policją, aby wykorzystać nowoczesnego egzekutora do walki z narastającą przestępczością. To oznacza istotną zmianę względem filmu Verhoevena, w którym Alex Murphy był policjantem brutalnie zamordowanym podczas służby i przekształconym w cyborga przez korporację OCP. Nowa interpretacja zachowuje motyw człowieka i maszyny, ale zmienia genezę tytułowego bohatera.

Oryginalny "RoboCop" z 1987 roku uchodzi dziś za jedno z najważniejszych dzieł science fiction lat 80., łącząc widowiskowe kino akcji z ostrą satyrą na amerykański kapitalizm, korporacyjne nadużycia i militaryzację służb porządkowych. Film doczekał się dwóch kinowych kontynuacji, rebootu z 2014 roku oraz kilku serialowych adaptacji. Produkcja Amazona będzie kolejną próbą odświeżenia marki.

Źródło: The Hollywood Reporter