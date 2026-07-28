"Ghost in the Shell" w Helios Anime

HELIOS ANIME to inicjatywa sieci kin Helios, która skupia się na prezentacji najnowszych anime, legendarnych tytułów tego gatunku oraz innych produkcji z Dalekiego Wschodu.

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Helios tworzy społeczność entuzjastów anime, którzy mogą wspólnie oglądać filmy i dzielić się przemyśleniami na temat prezentowanych filmów w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Odkrywaj i ciesz się światem anime w ramach projektu HELIOS ANIME.

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Gdy cyborg Major Motoko Kusanagi z Sekcji 9 rusza tropem hakera znanego jako Władca Marionetek, kryminalna intryga szybko zamienia się w fascynującą opowieść o tożsamości i świadomości. Pojawiają się filozoficzne pytania: co właściwie czyni nas ludźmi? I czy(m) jest „duch w skorupie”?

"Ghost in the Shell" to zarazem estetyczny majstersztyk: ukazane z rozmachem neonowe panoramy Neo Tokio, hipnotyzująca animacja i klimat cyberpunku. Do tego wspaniała ścieżka dźwiękowa, dzięki której Kenji Kawaii nadał futurystycznej historii niemal mistyczny wymiar. Film nie tylko zrewolucjonizował animację, ale też na trwałe wpłynął na kino science fiction i popkulturę XXI wieku. Zainspirował nie tylko „Matrixa” czy „Avatara”, ale też serie gier Metal Gear Solid oraz Deus Ex.

WIDZOWIE POKAZÓW W RAMACH PROJEKTU HELIOS ANIME OTRZYMAJĄ SPECJALNĄ POCZTÓWKĘ Z KADREM FILMOWYM. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

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Źródło: Helios / informacja prasowa