Marvel kasuje serial "Wonder Man"

To z pewnością będzie rozczarowująca wiadomość dla fanów Marvela. Jak informuje "Variety", Marvel Studios anulowało serial "Wonder Man", który nie doczeka się drugiego sezonu na platformie Disney+.

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Co ciekawe, jeszcze w marcu Disney oficjalnie ogłosił zamówienie kolejnej serii, zaledwie dwa miesiące po premierze pierwszego sezonu. Teraz jednak okazuje się, że plany uległy całkowitej zmianie.

Według źródeł "Variety" nigdy nie otwarto pokoju scenarzystów odpowiedzialnego za prace nad drugim sezonem. Twórcy związani z projektem zostali zwolnieni z kontraktów i mogą już pracować nad innymi produkcjami.

Nie oznacza to jednak definitywnego pożegnania z bohaterami serialu. Informatorzy podkreślają, że postacie z "Wonder Mana" mogą w przyszłości powrócić w innych projektach osadzonych w Kinowym Uniwersum Marvela.

Decyzja o anulowaniu jest o tyle zaskakująca, że serial spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyków. Produkcja może pochwalić się wynikiem 91% w serwisie Rotten Tomatoes oraz średnią 75/100 w serwisie Metacritic. Disney nie ujawnił wprawdzie oficjalnych danych dotyczących oglądalności, ale w tygodniu premiery serial znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Nielsen obejmującego najchętniej oglądane produkcje streamingowe w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Variety