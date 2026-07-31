Zdjęcia do "Elden Ring" zakończone

Zdjęcia do filmowej adaptacji "Elden Ring" dobiegły końca. Informacja pojawiła się za sprawą twórcy rekwizytów Seana Schofielda, który opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie pamiątkowego prezentu dla ekipy wraz z podziękowaniami podpisanymi przez reżysera Alexa Garlanda oraz producentów filmu. Wpis szybko zniknął z sieci, jednak zdążył potwierdzić zakończenie prac na planie.

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Za kamerą stanął Garland, autor takich produkcji jak "Ex Machina", "Civil War" czy "Warfare". Film powstaje dla studia A24 i będzie pierwszą kinową adaptacją jednej z najbardziej cenionych gier ostatnich lat.

W obsadzie znaleźli się Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird oraz Peter Serafinowicz.

Scenariusz opiera się na mitologii stworzonej przez autora cyklu "Pieśń lodu i ognia", George'a R. R. Martina, oraz Hidetakę Miyazakiego, prezesa studia FromSoftware. Akcja rozgrywa się w fantastycznej krainie Lands Between, gdzie rozbicie potężnego artefaktu zwanego Elden Ring doprowadziło świat do wojny i chaosu. Gra "Elden Ring" zadebiutowała w 2022 roku i sprzedała się już w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się jednym z największych sukcesów w historii studia FromSoftware.

Według wcześniejszych doniesień budżet filmu przekracza 100 milionów dolarów, co czyni go najbardziej kasowym projektem w historii A24. Premierę kinową wyznaczono na 3 marca 2028 roku.

Źródło: darkhorizons.com