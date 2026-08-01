Mahershala Ali rezygnuje z roli Blade'a

To koniec wieloletniej sagi związanej z udziałem Mahershali Aliego w filmie "Blade". Aktor potwierdził, że oficjalnie odchodzi z projektu Marvel Studios, który przez ostatnie lata zmagał się z poważnymi problemami produkcyjnymi.

Wczytywanie... "Alita: Battle Angel"

Ali został ogłoszony nowym odtwórcą roli Blade’a jeszcze w 2019 roku podczas San Diego Comic-Con. Od tamtej pory film wielokrotnie zmieniał scenarzystów, reżyserów i koncepcję, a produkcja była opóźniana przez kolejne problemy. Pierwotnie za kamerą miał stanąć Bassam Tariq. Reżyser opuścił jednak projekt we wrześniu 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy przed planowanym rozpoczęciem zdjęć. Od tego momentu Marvel próbował znaleźć odpowiedni kierunek dla produkcji, jednak kolejne wersje scenariusza nie spełniały oczekiwań.

W rozmowie z magazynem "GQ" przy okazji promocji filmu "Your Mother Your Mother Your Mother" Ali przyznał, że nie zamierza dłużej czekać na realizację "Blade'a". "Z jakiegoś powodu ten projekt nie jest dla mnie. Gdyby chcieli go zrobić, zrobilibyśmy go. Muszę więc ruszyć dalej i już to zrobiłem.", powiedział aktor.

Ali odniósł się również do faktu, że Marvel dysponuje ogromnymi możliwościami finansowymi i gdyby studio rzeczywiście chciało doprowadzić film do realizacji, produkcja dawno byłaby gotowa.

Mieliście mnie na kontrakcie. Oni mają miliardy dolarów. Gdyby chcieli zrobić ten film, zrobilibyśmy go. Więc nie robimy tego filmu.

Aktor zaznaczył jednak, że upadek projektu pozwolił mu zaangażować się w "Your Mother Your Mother Your Mother", który jest znacznie bliższy temu, z czym chce być kojarzony. W filmie Bassima Tariqa Ali wciela się w owdowiałego, głęboko wierzącego płatnego zabójcę, który wyrusza przez Houston, aby ochronić swoje dzieci. Produkcja zadebiutuje podczas Festiwalu Filmowego w Toronto, a do kin trafi 25 września.

Na ten moment Marvel Studios nie ogłosiło, kto przejmie rolę Blade’a ani czy projekt w obecnej formie nadal jest rozwijany.

Źródło: GQ