Utwór detektywistyczny z nutą nostalgii. 7

Pierwszy odcinek "CBS Children's Mystery Theatre" zatytułowany "The Treasure of Alpheus T. Winterborn" to uroczy i wciągający film dla dzieci oraz osób starszych. Posiada w sobie elementy klasycznej detektywistyki.

Głównym bohaterem jest Anthony Monday, 10-letni miłośnik kryminałów. Mieszka w małym miasteczku Hoosac. Pewnego dnia poznaje starszą panią Myrę Eells, która opowiada mu legendę o ukrytym skarbie należącym do ekscentrycznego milionera Alpheusa T. Winterborna. Zaintrygowany Anthony postanawia odnaleźć skarb i rozpoczyna swoje śledztwo.

Obsada filmu jest dobrze dobrana i czuć pomiędzy nimi autentyczność, nie teatralność. Dody Goodman wciela się w postać pani Eells z wdziękiem i humorem specyficznym do starszych produkcji telewizyjnych. Keith Coogan jako Anthony jest uroczym i charyzmatycznym młodym aktorem. Do tego bardzo dobrze gra swoją mimiką. Ciekawym pomysłem jest również wprowadzenie do fabuły postaci Sherlocka Holmesa i Doktor Watsona, którzy komentują wydarzenia z perspektywy lat 80. XIX wieku.

Reżyseria Murraya Goldena jest mocno oszczędna i minimalistyczna, co nadaje filmowi klimat tajemniczości. Zdjęcia Erika Daarstada są dość stonowane. Czasami mają cechy panoramiczne, ukazując piękno wiejskiego krajobrazu. Interesujące jest zastosowanie kompozycyjne. Okazuje się być klamrowe w ostatniej scenie.

Moja ocena to 7/10! Plusy: Wciągająca historia Ciekawe postacie Dobra reżyseria i zdjęcia Atmosfera tajemniczości Nostalgia za czasami dzieciństwa

Minusy: Niektóre sceny mogą być zbyt wolne dla młodszych widzów Brak większych zaskoczeń fabularnych.

"The Treasure of Alpheus T. Winterborn" to idealny film dla całej rodziny. Wciągająca historia, która bawi i uczy logicznego myślenia. Film spodoba się zarówno miłośnikom kryminałów, jak i tym, którzy szukają nostalgii za czasami dzieciństwa.