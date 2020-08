Siódma część ''Paranormal Activity'' zawita do kin dopiero w 2022 roku 0

Jak już wiadomo bardzo popularna i kasowa seria horrorów Paranormal Activity będzie miała swój dalszy ciąg. Pomimo ogłoszenia, iż część szósta nosząca podtytuł Inny wymiar z 2015 roku będzie finałową, to po kilku latach studia Paramount Pictures i Blumhouse zdecydowały się pociągnąć dalej tą serię. Jednak na kolejną część przyjdzie poczekać nam nieco dłużej niż pierwotnie zakładano.

fot. materiały prasowe

Siódma część, która nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu pierwotnie do kin trafić miała 19 marca 2021 roku, jednak teraz jej premiera przesunięta została, aż o rok. Nową datą jaką wyznaczyli twórcy jest 4 marca 2022 roku.

W projekt zaangażowany jest Christopher Landon, człowiek, który prawie od początku związany jest z ta franczyzą grozy. Jednak udziela on tylko rad i pomaga wyznaczyć nowy kierunek dla serii. Jak sam podkreśla w jednej ze swoich wypowiedzi nie jest ani scenarzystą ani reżyserem nowego filmu.

Tak więc jak na razie o projekcie wiadomo bardzo niewiele. Nie ma podanego scenarzysty, reżysera, nie wiadomo także na czym skupi się fabuła – czy siódma część będzie kontynuacją oryginalnej fabuły czy może jednak restartem serii? Studia jak widać starają się realizować ten projekt w wielkiej tajemnicy.

Seria Paranormal Activity to dla twórców wielki finansowy sukces. Pierwsza, powstała w 2007 roku część przy budżecie 15 tysięcy dolarów na całym świecie zarobiła aż 193 mln. Cała seria zarobiła do tej pory 890 mln dolarów co czyni ją w czołówce najlepiej zarabiających franczyz XXI wieku.

Czekacie na kolejny film należący do tej franczyzy?

Źrodło: bloody-disgusting.com