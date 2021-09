Tytuł i pierwsza teaserowa zapowiedź siódmego ''Paranormal Activity'' 0

Platforma streamingowa Paramount +, która zdobyła pełne prawa do siódmej części hitowej serii Paranormal Activity, ogłosiła oficjalny tytuł nadchodzącej produkcji. W sieci pojawiła się także teaserowa zapowiedź, która daje nam pierwsze spojrzenie na nową część kasowej serii.

kadr z filmu ''Paranormal Activity''

Siódma część nosi tytuł Paranormal Activity: Next of Kin. Premiera filmu na Paramount+ zaplanowana została na 29 października tego roku, a więc w sam raz na tegoroczne Halloween.

Jak na razie nie znana jest fabuła filmu. Jedyne co wiemy to to co zdradza nam powyższa zapowiedź. Prawdopodobnie akcja rozegra się w środowisku pewnego kultu, do którego powraca młoda kobieta. Jego członkowie zapewne uczestniczą w jakimś nadprzyrodzonym rytuale.

Paranormal Activity: Next of Kin wyreżyserował William Eubank, który pracował na scenariuszu autorstwa Christophera Landona. Dla niego jest to już piąty skrypt pisany z myślą o franczyzie.

W obsadzie filmu znajdują się Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert i Henry Ayers-Brown.

Seria Paranormal Activity to dla twórców wielki finansowy sukces. Pierwsza, powstała w 2007 roku część przy budżecie 15 tysięcy dolarów na całym świecie zarobiła aż 193 mln. Cała seria zarobiła do tej pory 890 mln dolarów co czyni ją w czołówce najlepiej zarabiających franczyz XXI wieku.

Źrodło: ComingSoon