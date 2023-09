Marvel zmienia kalendarz premier swoich seriali na Disney+ 0

Marvel Studios zdecydował o zmianach w swoim kalendarzu premier jeśli chodzi o serialowe debiuty na platformie Disney+. Większość produkcji zaliczy opóźnienie.

Decyzja o takich przesunięciach wynika nie tylko z trwającego w Hollywood strajku aktorów i scenarzystów, ale także z wprowadzanej nowej polityki Disney’a. Polega ona na spowolnieniu wdrażania nowych produkcji, tak aby każdy nowy tytuł był dla fanów Marvela wielkim wydarzeniem.

Premiera drugiego sezonu Lokiego pozostaje na razie bez zmian. Zadebiutuje on 6 października. Druga seria animowanej antologii A gdyby…? wydana zostanie zaś w okolicach Bożego Narodzenia. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Z kolei serial Echo, który swoją premierę miał mieć w listopadzie tego roku, do serwisu trafi dopiero w styczniu 2024 roku. Podobnie sytuacja ma się z animowaną produkcją X-Men ’97, której debiut miał nastąpić w tym roku, a przeniesiony został na początek przyszłego roku.

Zaś Agatha: Coven of Chaos oprócz zmiany daty premiery przeszła także zmianę tytułu. Serial ten zadebiutuje jako Agatha: Darkhold Diaries. Pierwotnie na Disney+ miał on pojawić się na początku 2024 roku. Nową datą jest wczesna jesień 2024 roku.

Natomiast Daredevil: Born Again, Ironheart i Wonder Man zostały opóźnione na czas nieokreślony. Obecnie są usunięte z harmonogramu premier. To właśnie na nie największy wpływ mają obecne strajki, bowiem te trzy produkcje nie zostały jeszcze ukończone.

Źrodło: The Hollywood Reporter