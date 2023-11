''Smok Diplodok'' - pierwszy teaser świetnie zapowiadającej się polskiej animacji 0

Manifest wielkiej siły wyobraźni i wiary we własne możliwości w przełomowej i pełnej rozmachu polskiej animacji '’Smok Diplodok'’, inspirowanej komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego. W sieci zadebiutował pierwszy teaser promujący pełnometrażowy film za dystrybucję którego odpowiadają Młode Horyzonty.

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Poniżej wspomniany teaser oraz plakat promujący animację:

Smok Diplodok to epicka historia dla całej rodziny o podążaniu za głosem własnego serca w reżyserii Wojtka Wawszczyka.

Głosów głównym bohaterom użyczają m.in. Małgorzata Kożuchowska, Mikołaj Wachowski, Borys Szyc i Arkadiusz Jakubik.

Premiera animacji jesienią 2024 roku.

Źrodło: Młode Horyzonty