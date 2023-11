''The Gold'' z odnowieniem na 2. sezon 0

Planowany jako seria limitowana serial The Gold jednak doczeka się swojej kontynuacji. Na zmianę decyzji twórców z pewnością wpłynęła jego oglądalność.

Produkcja ponownie zadebiutuje na antenie stacji BBC, jednak w jej realizację nie będzie już zaangażowany Paramount. Prace na planie drugiego sezonu The Gold rozpocząć mają się w styczniu 2024 roku.

26 listopada 1983 r. sześciu uzbrojonych mężczyzn włamało się do magazynu bezpieczeństwa Brink’s-Mat w pobliżu londyńskiego lotniska Heathrow i nieumyślnie natknęło się na sztabki złota warte 26 milionów funtów. To, co według ówczesnych detektywów było typowym napadem z bronią w ręku na Old Kent Road, stało się przełomowym wydarzeniem w brytyjskiej historii kryminalnej, niezwykłym nie tylko ze względu na skalę kradzieży, wówczas największej w historii świata, ale także ze względu na późniejsze dziedzictwo.

Fabuła kontynuacji ukaże nam to co działo się po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Najciekawszym będzie to jak policja zorientuje się, że nadal brakuje połowy złota Brink’s Mat. W miarę trwania policyjnego śledztwa staje się ono pełną napięcia podróżą o wysokiej stawce w stronę międzynarodowego prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej.

Źrodło: Deadline