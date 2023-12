Sebastian Stan młodym Donaldem Trumpem w filmie irańskiego reżysera 0

Po udanej roli w serialu Pam i Tommy Sebastian Stan otrzymał kolejny ciekawy angaż. Zatrudniony został przez irańskiego reżysera Ali Abbasi do odegrania roli młodego Donalda Trumpa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Sebastian Stan, ''Pam i Tommy''

Projekt, w którym Stan otrzymał angaż nosi tytuł The Student (tytuł roboczy to The Apprentice). Film ukazać ma eksploracje władzy i ambicji, a jego akcja osadzona będzie w świecie korupcji i oszustwa. The Student przyjrzy się wysiłkom Trumpa, który budował swój biznes na rynku nieruchomości w Nowym Jorku w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, zagłębiając się także w jego relacje z niesławnym prawnikiem Royem Cohnem. To historia mentora i protegowanego, która ukazuje początki głównej amerykańskiej dynastii. Wypełniona niezwykłymi postaciami, ukazuje moralne i ludzkie koszty kultury zdefiniowanej przez zwycięzców i przegranych.

Angaż w filmie otrzymali także Jeremy Strong, który sportretuje Cohna i Maria Bakalova jako Ivana, pierwsza żona Trumpa. Zdjęcia do The Student rozpoczęły się w tym tygodniu.

Scenariusz filmu napisał Gabriel Sherman, autor biograficznej książki The Loudest Voice in the Room dla reżysera, który nakręcił cieszący się uznaniem kryminał Holy Spider, a także dwa ostatnie odcinki pierwszego sezonu serialu HBO The Last of Us.

