Stara obsada powróci w sequelu ''Czarnego telefonu''

Universal i Blumhouse niedawno ogłosiły kontynuację Czarnego telefonu podając nawet już datę premiery filmu. Teraz zaś poznaliśmy jego obsadę. Powróci piątka aktorów.

Angaże w sequelu otrzymali Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies i Miguel Mora. Nie zmienią się również osoby na głównych stanowiskach. Kontynuację wyreżyseruje Scott Derrickson, a pracować będzie on na scenariuszu swoim i C. Roberta Cargilla.

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

Czarny telefon zebrał bardzo dobre recenzje zarówno od widzów, jak i krytyków stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów 2021 roku. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 18 milionów dolarów zarobił on ponad 160 milionów.

Data premiery Czarnego telefonu 2 wyznaczona została na 27 czerwca 2025 roku.

Źrodło: Deadline