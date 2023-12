Shadow na pierwszym zdjęciu z planu ''Sonica 3'' 0

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z planu trzeciego filmu o niebieskim jeżu znanym jako Sonic. Fotografia ukazuje nam rywala tytułowego bohatera – Shadowa.

Niestety, ale nie jest nam jeszcze dane zobaczyć Shadowa w całej okazałości. Na razie otrzymaliśmy tylko zdjęcie, na którym widać go od klatki piersiowej w dół mającego mocno zaciśnięte pięści. Stoi on obok klapsa filmowego, na którym widać logo filmu podobne do tego jakiego użyto w grze Sonic Adventure 2. To w niej Shadow pojawił się po raz pierwszy.

W trakcie strajku aktorów udało się nakręcić sceny bez ich udziału. Teraz gdy wszystko w Hollywood wróciło do normy aktorzy pracują na planach, które rozmieszczone będą w Londynie, Los Angeles, Japonii i Norwegii.

Ben Schwartz ponownie udzieli głosu Sonicowi obok Colleen O’Shaughnessey jako Tails i Idris Elba jako Knuckles. Powrócą także James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Lee Majdoub, Tom Butler i Shemar Moore. Projekt reżyseruje Jeff Fowler, a scenariusz napisali Pat Casey, Josh Miller i John Whittington.

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 20 grudnia 2024 roku.

W planach jest także serialowy spin-off skupiający się wokół Knucklesa.

