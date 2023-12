''Kicia Kocia pod choinkę'' - nowa część hitowej animacji w grudniu w kinach 0

Kicia Kocia powraca. Już w grudniu do kin w całej Polsce trafi nowa część hitowej animacji stworzonej na podstawie bestsellerowych książek Anity Głowińskiej. Tym razem uwielbiana przez najmłodszych bohaterka odwiedzi bibliotekę, wybierze się na przejażdżkę pociągiem, a także pobawi się w śniegu.

Głównymi bohaterami tych historii są mała, bystra kotka oraz jej przyjaciele. Perypetie Kici Koci nie tylko bawią, ale także uczą maluchy wielu przydatnych czynności i zachowań.

Nowa, zimowa seria przygód Kici Koci do kin wejdzie już 8 grudnia. Pokazy przedpremierowe już od 1 grudnia. Będzie to kolejna okazja, by zobaczyć uwielbianą przez dzieci bohaterkę na wielkim ekranie. A w jej życiu ciągle coś się dzieje! Kiedy nie lepi bałwana i nie rzuca się śnieżkami z Packiem, Adelką i Juliankiem, rusza z tatą w podróż i przekonuje się, że kolej to świetna sprawa! Innego dnia w poszukiwaniu lektur do poduszki zajrzy do biblioteki, gdzie dowie się, jak powstają książki. Także w domu czeka na nią sporo nowości. Wraz z babcią przyrządzi smaczną zupę i upiecze ciasteczka, żeby chwilę później ganiać z odkurzaczem po całym pokoju. Z nadmiaru wrażeń trochę się rozchoruje i nie będzie mogła zasnąć, ale dzięki pomocy czujnej mamy szybko stanie na nogi. To wszystko będzie można zobaczyć w Kici Koci pod choinkę.

Zimowej odsłonie przygód Kici Koci towarzyszyć będzie piosenka '’Kicia Kocia i biała zabawa'’ skomponowana i zaśpiewana przez Majkę Jeżowską.

Źrodło: Młode Horyzonty