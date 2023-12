Zwiastun "Fallout" zapowiada efektowny postapokaliptyczny serial Amazona 1

W sieci pojawił się zwiastun Fallouta- nadchodzącej telewizyjnej adaptacji popularnej serii gier wideo Amazona. Premiera zapowiedziana jest na Prime Video 12 kwietnia 2024 r.

fragment plakatu serialu "Fallout"

Serial oparty na jednej z najwspanialszych serii gier wideo wszech czasów, Fallout to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do stracenia. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

Projekt pochodzi od twórców Westworld Jonathana Nolana i Lisy Joy. W serialu występują Ella Purnell jako Lucy, Walton Goggins jako The Ghoul, Kyle MacLachlan jako Hank, Xelia Mendes-Jones i Aaron Moten jako Maximus, a także Moises Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams i Frances Turner.

Przypomnijmy, że Fallout to seria gier RPG, która rozpoczęła się w 1997 roku. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych inspirowanych latami 50. XX wieku i stawia graczy w roli różnych wędrowców i ocalałych, swobodnie przemierzających amerykańskie pustkowia pełne mutantów, napromieniowanych zwierząt i bandytów. Następny tytuł z głównego nurtu, Fallout 5, najprawdopodobniej wejdzie w fazę rozwoju po ukończeniu The Elder Scrolls VI.

Źrodło: Amazon Prime Video