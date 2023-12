Walka trwa w pierwszej zapowiedzi 4. sezonu hitowych "The Boys" 1

Jest już dostępny pierwszy oficjalny zwiastun 4. sezonu The Boys, dający fanom pierwsze spojrzenie na długo oczekiwaną kontynuację hitowej serii Prime Video.

kadr promujący serial "The Boys"

Zwiastun pokazuje niektóre pełne akcji momenty, które zapowiada czwarty sezon, w tym spojrzenie na Homelandera i Williama „Billy’ego” Butchera. Dostajemy także więcej materiału filmowego przedstawiającego dalsze wydarzenia z końca trzeciego sezonu The Boys, w którym Homelander najwyraźniej zaakceptował przed publicznością bycie sobą.

The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

W obsadzie sezonu 3 znaleźli się Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit i Jensen Ackles .

Źrodło: Amazon Prime Video