Eli Roth chce więcej ''Smiertelnej gorączki'' i ''Hostelu'' 0

Eli Roth to aktor, ale i reżyser oraz scenarzysta, który w ostatnich latach szturmem wbił się do mainstreamu, a wszystko to dzięki takim filmom jak Zegar czarnoksiężnika, animowany serial grozy Fright Krewe i nadchodząca adaptacja filmowa serii gier Borderlands. Zaczynał on jednak od krwawych horrorów. Do tego gatunku właśnie w tym roku powrócił, zapowiadając że to nie koniec…

Roth do swoich horrorowych korzeni powrócił dzięki slasherowi Noc Dziękczynienia. Produkcja ta okazała się niespodziewanym sukcesem, a jej kontynuacja już jest w przygotowaniu. Filmowiec dał się poznać widzom właśnie zza takich krwawych dzieł. Jego reżyserskim debiutem była Śmiertelna gorączka. Potem nakręcił dwie części Hostelu. W niedawnym wywiadzie zapowiedział powrót nie tylko do większej liczby dzieł z gatunku horroru, ale także do tych konkretnych serii.

Stwierdził, że jest świadom swej miłości do tych filmów i w ostatnim czasie je bardzo zaniedbał.

Chętnie kiedyś wrócę do ’’Hostelu’’, podobnie jak do '’Śmiertelnej gorączki'’. Są częścią mnie, to jak moje dzieci i mam wrażenie, że zbyt długo je ignorowałem. Chętnie do nich w jakiś sposób powrócę. Mam pomysły, które wyreżyserowałbym. powiedział Roth.

Co o tym sądzicie? Chcielibyście kolejne filmy z tych serii w reżyserii Rotha?

Źrodło: Dark Horizons