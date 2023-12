''La Brea'' - zobacz zapowiedź finałowego sezonu 0

Stacja NBC opublikowała krótką, ale pełną dinozaurów zapowiedź trzeciego sezonu serialu La Brea. Nadchodząca seria będzie niestety finałową.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu nosi tytuł ’’Sierra’’ – po zniszczeniu polany w wyniku ataku dinozaurów ocaleni muszą znaleźć nowy dom do życia. Gavin odkrywa wskazówkę dotyczącą tego, dokąd zniknęła Eve, ale iście tym tropem skutkuje jeszcze bardziej tragicznymi konsekwencjami.

Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chike Okonkwo i inni występują w serialu, który rozpoczął się od otwarcia ogromnej dziury krasowej w Los Angeles, wciągając ludzi i budynki do tajemniczej i niebezpiecznej, pierwotnej krainy, niczym z jurajskiego parku, gdzie nie mają innego wyjścia, jak tylko połączyć siły by przetrwać i znaleźć drogę powrotną. La Brea to udana serialowa produkcja śmiało łącząca survivalowe wątki z fantastyczną poetyką.

Za La Brea odpowiada David Appelbaum, który jest scenarzystą i producentem wykonawczym. Serial produkuje Keshet Studios i Universal Television.

Serial z nowymi odcinkami powróci 9 stycznia 2024 roku na antenie NBC. Dzień później zadebiutuje na platformie Peacock. W naszym kraju La Brea dostępny jest w serwisie Canal+ i Player, niestety, ale tylko do 15 grudnia. Gdzie będziemy mogli obejrzeć nowe odcinki na razie nie wiadomo.

Źrodło: NBC