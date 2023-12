Kolejna ekranizacja powieści Harlana Cobena zmierza na Netflix. Zobacz zwiastun miniserialu ''Już mnie nie oszukasz'' 0

Netflix prezentuje zwiastun miniserialu '’Już mnie nie oszukasz'’, prowokacyjnego thrillera opartego na powieści króla kryminałów Harlana Cobena. Główna bohaterka ubolewając po wielkiej stracie będzie poszukiwać prawdy za wszelką cenę.

Główną bohaterką jest Maya Stern, była oficer sił specjalnych, która powraca z misji w Iraku. Na miejscu musi pogodzić się z tragiczną śmiercią swojego ukochanego męża, który został zamordowany. Maya jest też matką 2-letniej Lily. Aby mieć oko na córeczkę i jej opiekunkę instaluje w domu ukrytą kamerę. Ta nagrywa moment zabawy Lily z jej nieżyjącym ojcem. Wytrącona z równowagi kobieta zastanawia się nad tym, co zobaczyła. Postanawia podjąć dochodzenie, aby dojść do prawdy i znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Co ciekawe jej największą przeciwniczką okaże się matka zamordowanego. Maya będzie musiała uporać się z mrocznymi tajemnicami własnej przeszłości i stawić czoła nieprawdopodobnej i niekoniecznie przyjemnej prawdzie o swoim mężu… i o sobie.

Miniserial wyreżyserowali David Moore i Nimer Rashed. W rolach głównych występują Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Joanna Lumley i Richard Armitage.

Premiera Już mnie nie oszukasz 1 stycznia 2024 roku.

