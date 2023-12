J.K. Simmons dołącza do obsady ostatniego filmu Clinta Eastwooda 0

Popularny hollywoodzki aktor J.K. Simmons dołączył od obsady filmu Juror #2. To ostatni film w karierze jednego z najbardziej płodnych amerykańskich aktorów i filmowców Clinta Eastwooda, który ma już ponad 90 lat.

J.K. Simmons, serial ''Nocne niebo''

Simmons został wybrany do roli jednego z przysięgłych. Akcja filmu toczyć będzie się w dużej mierze na sali sądowej. Opowie on o Justinie Kempie, człowieku bardzo rodzinnym, który zasiadł na ławie przysięgłych w ważnym procesie o morderstwo. W trakcie toczącej się sprawy staje przed poważnym dylematem moralnym. Justin uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Teraz musi zdecydować czy pokierować tak ławą przysięgłych, aby skazać niewłaściwą osobę czy samemu oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

W obsadzie filmu są także Nicholas Hoult jako Justin Kemp, Toni Collette, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb i Chris Messina. Scenariusz napisał Jonathan Abrams. Produkcja Juror #2 już trwa. Zdjęcia rozpoczęto w czerwcu tego roku. Potem z powodu strajku nastąpiła przerwa i niedawno zostały wznowione. Plany umiejscowione są w Atlancie w stanie Georgia.

Za dystrybucję filmu odpowiada Warner Bros. Pictures. Data premiery Juror #2 nie została jeszcze wyznaczona.

Źrodło: Deadline