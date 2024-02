Znamy Nominowanych do Polskich Nagród Filmowych Orły 2024 0

Poznaliśmy Nominowanych w tegorocznej, 26. edycji Polskich Nagród Filmowych Orły! Najwięcej, bo aż 16 nominacji przypadło filmowi Kos w reżyserii Pawła Maślony. W czwartek 8 lutego, podczas uroczystej konferencji prasowej, poznaliśmy wynik głosowania ponad ośmiuset członków i członkiń Polskiej Akademii Filmowej.

O nagrody w 13 kategoriach powalczy Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego oraz Doppelgänger. Sobowtór w reżyserii Jana Holoubka. Zielona granica Agnieszki Holland ma szansę na sześć statuetek, a na pięć Znachor Michała Gazdy.

Szanse na nominacje do tegorocznych Orłów miało 86 filmów fabularnych, 70 produkcji dokumentalnych i 21 seriali fabularnych. W czwartek 8 lutego, podczas uroczystej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie CANAL+, poznaliśmy wynik głosowania ponad ośmiuset członków i członkiń Polskiej Akademii Filmowej. To właśnie Akademia w tajnym głosowaniu wyłoniła nominowanych do 26. Orłów, Polskich Nagród Filmowych.

Pełna lista nominowanych:

Najlepszy Film Europejski:

20 000 gatunków pszczół – reż. Estibaliz Urresola Solaguren

Aftersun – reż. Charlotte Wells

Blisko – reż. Lukas Dhont

Cicha dziewczyna – reż. Colm Bairéad

W gorsecie – reż. Marie Kreutzer

W trójkącie – reż. Ruben Östlund

Najlepszy Filmowy Serial Fabularny:

1670

Absolutni debiutanci

Infamia

Informacja zwrotna

Warszawianka

Film Dokumentalny:

Apolonia, Apolonia – reż. Lea Glob

Pianoforte – reż. Jakub Piątek

Skąd dokąd – reż. Maciej Hamela

Twarze Agaty – reż. Małgorzata Kozera-Topińska

Vika! – reż. Agnieszka Zwiefka

Najlepszy Film:

Zielona granica – reż. Agnieszka Holland

Chłopi – reż. DK Welchman, Hugh Welchman

Doppelgänger. Sobowtór – reż. Jan Holoubek

Filip – reż. Michał Kwieciński

Kos – reż. Paweł Maślona

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska:

Tomasz Schuchardt — Doppelgänger. Sobowtór

Robert Więckiewicz – Filip

Jacek Braciak — Kos

Robert Więckiewicz —Kos

Piotr Pacek —Kos

Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca:

Ewa Kasprzyk – Chłopi

Katarzyna Herman – Doppelgänger. Sobowtór

Sandra Drzymalska – Filip

Agnieszka Grochowska – Kos

Kinga Preis – Święto ognia

Najlepsza Główna Rola Męska:

Jakub Gierszał — Doppelgänger. Sobowtór

Eryk Kulm jr — Filip

Bartosz Bielenia — Kos

Tomasz Włosok — Zielona granica

Leszek Lichota — Znachor

Najlepsza Główna Rola Kobieca:

Kamila Urzędowska — Chłopi

Lena Góra — Imago

Magdalena Cielecka — Lęk

Marta Nieradkiewicz — Lęk

Maja Ostaszewska — Zielona granica

Odkrycie Roku:

Łukasz Rostkowski — najlepsza muzyka – Chłopi

Kamila Urzędowska — najlepsza główna rola kobieca – Chłopi

Michał Kwieciński — najlepszy scenariusz – Filip

Michał Zieliński — najlepszy scenariusz – Kos

Grzegorz Dębowski — najlepsza reżyseria – Tyle co nic

Najlepszy Scenariusz:

Andrzej Gołda – Doppelgänger. Sobowtór

Michał Kwieciński, Michał Matejkiewicz – Filip

Michał Zieliński – Kos

Grzegorz Dębowski – Tyle co nic

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland – Zielona granica

Najlepsza Reżyseria:

Jan Holoubek – Doppelgänger. Sobowtór

Michał Kwieciński – Filip

Paweł Maślona – Kos

Grzegorz Dębowski – Tyle co nic

Agnieszka Holland – Zielona granica

Najlepszy Dźwięk:

Michał Jankowski – Chłopi

Kacper Habisiak, Marcin Kasiński, Przemysław Kamieński – Doppelgänger. Sobowtór

Krzysztof Jastrząb – Figurant

Kacper Habisiak, Marcin Kasiński, Mariusz Wysocki – Filip

Radosław Ochnio, Adam Szlenda, Filip Krzemień – Kos

Leszek Freund – Święto ognia

Robert Czyżewicz – Znachor

Najlepsza Charakteryzacja:

Karolina Kordas, Alina Janerka, Wanda Tatucha-Kędzieżawska – Akademia Pana Kleksa

Mirela Zawiszewska, Justyna Osińska – Doppelgänger. Sobowtór

Agnieszka Jońca – Figurant

Dariusz Krysiak – Filip

Aneta Brzozowska – Kos

Dariusz Krysiak – Niebezpieczni dżentelmeni

Najlepsze Kostiumy:

Katarzyna Lewińska – Chłopi

Weronika Orlińska – Doppelgänger. Sobowtór

Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – Filip

Dorota Roqueplo – Kos

Małgorzata Zacharska – Znachor

Najlepsza Scenografia:

Marek Warszewski – Doppelgänger. Sobowtór

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – Filip

Anna Anosowicz – Kos

Joanna Macha – Raport Pileckiego

Joanna Macha – Znachor

Najlepszy Montaż:

Rafał Listopad – Doppelgänger. Sobowtór

Nikodem Chabior – Filip

Piotr Kmiecik – Kos

Milenia Fiedler – Liczba doskonała

Rafał Listopad – Strzępy

Najlepsza Muzyka:

Łukasz L.U.C. Rostkowski – Chłopi

Jan Komar – Doppelgänger. Sobowtór

Zygmunt Konieczny – Figurant

Mikołaj Trzaska – Kos

Paweł Lucewicz – Znachor

Najlepsze Zdjęcia:

Bartłomiej Kaczmarek — Doppelgänger. Sobowtór

Michał Sobociński — Filip

Piotr Sobociński jr — Kos

Paweł Edelman — The Palace

Tomasz Naumiuk — Zielona granica

Orły przyznawane są 20 kategoriach. O tym, kto w tym roku zdobędzie statuetkę za Osiągnięcia Życia, dowiemy się już 29 lutego podczas oficjalnej konferencji prasowej.

Laureatów w pozostałych osiemnastu kategoriach i zwycięzcę Nagrody Publiczności – w tym zdobywcę statuetki za Najlepszy Film – poznamy 4 marca podczas uroczystej 26. Gali Orłów.