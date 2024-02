20th Century Studios pracuje nad nowym filmem o Predatorze 0

20th Century Fox, studio odpowiedzialne za film Predator: Prey, podjęło decyzje o realizacji kolejnego filmu osadzonego w tym uniwersum. Za kamerą stanie Dan Trachtenberg.

Trachtenberg wyreżyseruje projekt noszący obecnie tytuł Badlands. Filmowiec ten objął także stanowisko scenarzysty. Współdzieli je z Patrickiem Aisonem. Tym samym za powstanie nowego filmowego dzieła odpowie dokładnie ta sama ekipa co za Predatora: Prey.

Zdjęcia do Badlands rozpocząć mają się w lipcu. Obecnie nie znamy fabularnych szczegółów tej produkcji. Zdradzono jedynie, że akcja ma rozgrywać się '’kiedyś w przyszłości'’ i podobnie jak w Prey główną bohaterką będzie kobieta. Projekt nie będzie jednak sequelem, a nową, samodzielną opowieścią.

Predator: Prey z 2022 roku jest prequelem serii Predator. W filmie wystąpiła Amber Midthunder jako Naru, młoda kobieta z Komanczów, która stanęła twarzą w twarz z Predatorem. To zaciekła i wysoce wykwalifikowana wojowniczka, wychowana wśród największych łowców, którzy przemierzali Wielkie Równiny. Bohaterka, pewna, że jest tak samo zdolna jak inni młodzi myśliwi, wyrusza, by chronić swój lud, gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi. Uzbrojona w najbardziej prymitywną broń Naru podąża tropem swojej ofiary, która okazuje się wysoko rozwiniętym obcym drapieżnikiem wyposażonym w zaawansowany technicznie arsenał, co prowadzi do bezwzględnej i przerażającej konfrontacji pomiędzy dwoma przeciwnikami.

Dokładna popularność filmu nie jest znana ze względu na jego premierę na platformie streamingowej, lecz film został doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów.

