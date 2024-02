Zakończono zdjęcia do 2. sezonu serialu ''Andor'' 0

Premiera pierwszego sezonu serialu Andor miała miejsce pod koniec sierpnia 2022 roku. Od tego momentu twórcy mieli problemy z dokończeniem produkcji kolejnych odcinków. Mocno przeszkodziły im w tym strajki jakie zatrzymały Hollywood w ubiegłym roku. Dopiero teraz udało się zakończyć zdjęcia do drugiego finałowego sezonu.

Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczęły się pod koniec 2022 roku, wkrótce po zakończeniu emisji pierwszego sezonu. Filmowanie miało trwać aż do sierpnia 2023 roku, po którym nastąpiłby pełny rok postprodukcji, jednak strajki doprowadziły do kilkukrotnego zawieszenia zdjęć. Produkcja została ostatecznie wznowiona w styczniu 2024 roku i zakończona w pierwszej połowie lutego.

Diego Luna, który wciela się w tytułowego bohatera Cassiana Andora, na swoim Instagramie opublikował post, w którym poinformował o ostatnim dniu na planie serialu. Podziękował także całej ekipie za lata ciężkiej pracy.

Akcja drugiego sezonu dogoni wydarzenia ukazane nam w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Jego premiera początkowo planowana na drugą połowę tego roku, z powodu opóźnień przesunięta została na początek 2025 roku.

Źrodło: Instagram