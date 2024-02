Wkrótce premiera 3. sezonu "The Bear" 0

Fani The Bear nie będą musieli długo czekać na trzeci sezon. FX potwierdziło, okno premiery.

fragment plakatu serialu "The Bear"

Podczas niedawnej prezentacji zimowego tournee prasowego Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych w 2023 r. prezes John Landgraf potwierdził, że trzeci sezon The Bear powróci w czerwcu 2024 roku, co oznacza, że ​​fani nie będą musieli długo czekać, aby wrócić do kuchni hitu Hulu.

Wiadomość o czerwcowej premierze nie jest zbyt zaskakująca, biorąc pod uwagę, że zarówno sezon 1, jak i sezon 2 miały premierę odpowiednio pod koniec czerwca 2022 i 2023 roku. Jednak z powodu strajków WGA i SAG-AFTRA wielu fanów wierzyło, że nastąpi pewnego rodzaju opóźnienie, co wydaje się nie mieć miejsca.

Producentami wykonawczymi The Bear są Christopher Storer, Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson i Josh Senior. W komediodramacie występują Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson i Matty Matheson. Sezon 2 wprowadził także nowe postacie grane przez gwiazdorski skład gości, w tym Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Will Poulter, Olivia Colman, John Mulaney, Molly Gordon i Bob Odenkirk.

W zeszłym sezonie Carmen „Carmy” Berzatto, Sydney Adamu i Richard „Richie” Jerimovich pracowali nad przekształceniem swojej brudnej knajpki z kanapkami w lokal na wyższym poziomie. Gdy rozbierają restaurację do kości, załoga podejmuje własną podróż transformacyjną, z której każda jest zmuszona skonfrontować się z przeszłością i zastanowić się, kim chce być w przyszłości.

