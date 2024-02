"We Were the Lucky Ones": Logan Lerman i Joey King w zwiastunie dramatu o II wojnie światowej 0

kadr z serialu "We Were the Lucky Ones"

Zapowiedź przedstawia rodzinę żydowską, która zostaje rozdzielona podczas II wojny światowej. Podkreśla wysiłki każdego członka rodziny w znalezieniu sposobów na ponowne zjednoczenie się w walce o przetrwanie. Limitowany dramat zadebiutuje 28 marca wraz z pierwszymi trzema odcinkami.

Za scenariusz i produkcję wykonawczą We Were the Lucky Ones odpowiada Erica Lipez, która jest także showrunnerką. Do Lermana i King dołączą Hadas Yaron, Henry-Lloyd Hughes, Amit Rahav, Sam Woolf, Michael Aloni, Moran Rosenblatt, Eva Feiler, Lior Ashkenazi i Robin Weigert. Producentami wykonawczymi są Hunter, Jennifer Todd, Adam Milch i Thomas Kail.

Ta historia jest inspirowana niesamowitą, prawdziwą historią jednej rodziny żydowskiej rozdzielonej na początku II wojny światowej, zdeterminowanej, by przetrwać i ponownie się zjednoczyć. We Were the Lucky Ones pokazuje, jak w obliczu najciemniejszego momentu XX wieku ludzki duch może przetrwać, a nawet prosperować. Serial jest hołdem złożonym triumfowi nadziei i miłości wbrew wszelkim przeciwnościom.

Źrodło: coming soon