Wiemy kiedy zadebiutuje 3. sezon hitowego "Witamy we Wrexham" 0

Stacja FX w końcu ogłosiła datę premiery trzeciego sezonu Witamy we Wrexham nadchodzącego powrotu hitowego serialu dokumentalnego o drużynie piłkarskiej przejętej przez dwójkę znaną a Hollywood, czyli Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya.

fragment plakatu serialu "Welcome to Wrexham"

Kolejna część będzie miała premierę 18 kwietnia na platformie FX, a następnego dnia będzie transmitowana na platformie Hulu. Po pomyślnym awansie do EFL League Two podczas finału drugiego sezonu, drużyna Wrexham A.F.C będzie kontynuować swoją podróż, miejmy nadzieję, że zapewni sobie kolejny awans w sezonie 3, przybliżając ich do realizacji marzeń o przedostaniu się do Premier League.

W tej dokumentalnej serii Witamy we Wrexham, McElhenney i Reynolds kupili walijską drużynę piłkarską Wrexham AFC i zarządzali nią. Dokument śledzi drużynę i mieszkańców Wrexham, robotniczego miasta w północnej Walii.

Producentami wykonawczymi serialu dokumentalnego są McElhenney, Reynolds, Nick Frenkel, John Henion oraz Andrew Fried, Dane Lillegard, Jordan Wynn i Sarina Roma z Boardwalk Pictures. Producentem jest Boardwalk Pictures.

Serial w naszym kraju możemy oglądać obecnie na Disney+.

Źrodło: ScreenRant