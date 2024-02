Data premiery remake'u "Kruka" ustalona 0

Remake The Crow studia Lionsgate wreszcie ma datę premiery, odbędzie się to latem niedługo po 30. rocznicy premiery wersji z 1994 roku.

kadr z filmu "Kruk"

Datę premiery The Crow ustalono na 7 czerwca 2024 roku. Przypomnijmy, że oryginał miał premierę w amerykańskich kinach 11 maja 1994 roku.

Film z Billem Skarsgardem w roli głównej, stanowi aktualizację kultowego klasyka z 1994 roku, w którym wystąpił zmarły Brandon Lee. W obsadzie pojawią się także Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila i Jordan Bolger. Za reżyserię odpowiada Rupert Sanders, reżyser filmu Królewna Śnieżka i Łowca.

Historia Kruka pochodzi z oryginalnej powieści graficznej Jamesa O’Barra. Widzi poetyckiego gitarzystę Erica Dravena, przywróconego do życia przez wronę rok po zamordowaniu jego i jego narzeczonej. Wrona prowadzi go przez krainę żywych i prowadzi do zabójców w poszukiwaniu zemsty spoza grobu.

W ciągu ostatnich kilku dekad Kruk był ulubieńcem fanów filmów komiksowych i nadal jest uważany za jedną z najlepszych wczesnych adaptacji komiksów. Remake ma więc trudne zadanie, jeśli chce być tak szanowany. Lionsgate nabyło prawa do remake’u we wrześniu 2023 roku w ramach ośmiocyfrowej umowy.

Źrodło: coming soon