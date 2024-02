Trzymający w napięciu serial ''Typ: Zabójca'' od dziś w serwisie HBO Max 0

Co by było, gdyby osoba, która w przeszłości była twoim prześladowcą, nagle stała się jedyną nadzieją na ocalenie życia? W tej trzymającej w napięciu sytuacji znalazła się Ingrid Lewis, główna bohaterka nowego serialu Typ: Zabójca. Wielowarstwowa historia obiecuje nieprzewidywalne zwroty akcji i trzymającą w napięciu tajemnicę, której rozwiązanie może zmienić losy głównej bohaterki.

W 6-odcinkowym serialu Typ: Zabójca, główna bohaterka Ingrid Lewis, znana i wpływowa prawniczka, znajduje się w skomplikowanej sytuacji, gdy jej były klient, John Webster, staje się jedyną osobą, która może uratować jej życie. Opowieść, oparta na książce Jane Casey, ukazuje wielowymiarową relację między Ingrid a Johnem, biznesmenem, którego wcześniej reprezentowała w sprawie oskarżeń o prześladowanie. Po wygranej sprawie ich relacja przeradza się w tajemniczy związek, który staje się trujący, gdy Ingrid postanawia go zakończyć. Współczesna fabuła rozpoczyna się od tragedii, gdy mentorka Ingrid, Belinda, ginie w kontrowersyjnych okolicznościach. Ingrid podejrzewa, że to nie był wypadek, ale policja jej nie wierzy. W dodatku, do jej życia powraca John Webster, twierdząc, że ktoś chce ją zabić, a tylko on może ją ochronić. Czy Ingrid może mu zaufać, zwłaszcza gdy rośnie liczba ofiar wokół niej?

Obsada serialu prezentuje się następująco: Emma Appleton (Ingrid Lewis), Colin Morgan (John Webster), Elliot Barnes-Worrell (Mark Orpen), Kerr Logan (detektyw sierżant Luke Nash), Sara Powell (Belinda Grey), Olivia D’Lima (Suzanne), Nicholas Rowe (Angus Grey) i Sophie Stanton (DJ Jill Winstanley). Jego twórcy to Zara Hayes i Jonathan Stewart.

Serialu Typ: Zabójca od dziś jest dostępny w serwisie HBO Max.

Źrodło: TVN