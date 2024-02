Wiemy kiedy "Wonka" będzie dostępny online 0

Max oficjalnie ogłosił datę ekskluzywnej premiery strumieniowej Wonki muzycznego prequela Warner Bros. z nominowanym do Oscara Timothée Chalametem w roli głównej.

fragment plakatu filmu "Wonka"

Minęły już dwa miesiące od kinowego debiutu, a Wonka w końcu pojawi się na antenie Maxa, począwszy od piątku, 8 marca. W czasie swojej premiery kinowej film zarobił w światowych kasach ponad 600 milionów dolarów. Oprócz sukcesu komercyjnego prequel zebrał także pozytywne recenzje krytyków.

Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko pokaże widzom młodego Willy’ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia.

Reżyserowi filmu Paulowi Kingowi udało się zebrać iście gwiazdorską obsadę, w skład której oprócz Chalameta wchodzą Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Jim Carter, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher oraz Sally Hawkins w roli matki Willy’ego.

Film został wyprodukowany przez Davida Heymana, Luke’a Kelly’ego i Alexandrę Derbyshire. Produkcja w naszych kinach zadebiutowała 14 grudnia 2023 roku.

