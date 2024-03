W najnowszym numerze magazynu Total Film pojawił się wywiad z Nolanem, w którym wspomina on o rozmowach z Toddem Howardem z Bethesdy, podczas których zdecydowano, że serial będzie miał swoją własną kanoniczną przestrzeń w świecie Fallouta i w związku z tym mówi się, że jest to prawie jak Fallout 5.

W mojej karierze Fallout najbardziej przypomina pracę, którą wykonaliśmy przy adaptacji Batmana, gdzie w uniwersum Batmana jest tak wiele historii do opowiadania, że ​​nie ma jej kanonicznej wersji, więc możesz wymyślić własną. Każda z gier [Fallout] to osobna historia – inne miasto, inny bohater – w ramach tej samej mitologii. Nasza seria jest powiązana z grami, tak jak gry są ze sobą powiązane. To prawie jak Fallout 5. Nie chcę, żeby zabrzmiało to arogancko, ale to po prostu nieinteraktywna wersja tego, prawda?

wyjawił Jonathan Nolan