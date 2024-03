Andrew Scott złodziejem tożsamości w zwiastunie miniserialu "Ripley" 0

Netflix opublikował oficjalny zwiastun Ripley nadchodzącego thrillera, w którym występuje nominowany do Złotego Globu Andrew Scott.

kadr z serialu "Ripley"

Miniserial będzie można oglądać w streamingu od 4 kwietnia.

Ripley składa się z ośmiu odcinków. Główny bohater produkcji to Tom Ripley, oszust włóczący się po Nowym Jorku na początku lat 60. XX wieku. Wynajęty zostaje on przez bogatego biznesmena z Włoch. Na jego zlecenie ma odnaleźć i spróbować przekonać do powrotu w rodzinne strony, syna bogacza – Dickie Greenleafa. Przyjęcie tej pracy jest dla Toma pierwszym krokiem do wkroczenia w życie pełne jeszcze większego oszustwa, ale i morderstw. Tymczasem Marge Sherwood, Amerykanka mieszkająca we Włoszech, podejrzewa, że za uprzejmością Toma kryją się mroczniejsze motywy.

Scenarzystą i reżyserem serialu jest Steven Zaillian. Objął on także funkcję producenta wykonawczego. Na ekranie Scottowi partnerują Dakota Fanning w roli Marge i Johnny Flynn jako Dickie, a także Pasquale Esposito, Franco Silvestri, Eliot Sumner i John Malkovich.

Źrodło: Netflix