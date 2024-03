Nowe postery przedstawiają głównych bohaterów serialu "Fallout" 0

Ujawniono trzy nowe plakaty Fallouta z nadchodzącej serii Prime Video, na których fani mogą zobaczyć kilka postaci z serialu.

fragment plakatu serialu "Fallout"

Pierwszy przedstawia Lucy, mieszkankę Krypty 33, graną przez Ellę Purnell, pijącą Nuka-Colę. Drugi przedstawia Maximusa Aarona Motena – giermka Bractwa Stali – ubranego w zbroję wspomaganą. Wreszcie, ostatni plakat pozwala nam jeszcze raz spojrzeć na postać Waltona Gogginsa, Ghoula, stojącą przed podziurawionym kulami płotem pokrytym butelkami Nuka-Coli i figurkami Vault-Tec.

plakat serialu Fallout

plakat serialu Fallout

plakat serialu Fallout

Serial oparty na jednej z najwspanialszych serii gier wideo wszech czasów, Fallout to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do stracenia. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

Projekt pochodzi od twórców Westworld Jonathana Nolana i Lisy Joy. W serialu występują Ella Purnell jako Lucy, Walton Goggins jako The Ghoul, Kyle MacLachlan jako Hank, Xelia Mendes-Jones i Aaron Moten jako Maximus, a także Moises Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams i Frances Turner.

Źrodło: coming soon