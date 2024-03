Wiemy kiedy "Mean Girls" trafią do streamingu 0

Paramount Pictures oficjalnie ogłosiło datę premiery Mean Girls na Paramount+ – muzycznego remake’u kultowego filmu dla nastolatków z 2004 roku w reżyserii Tiny Fey, w którym występuje Reneé Rapp.

fragment plakatu filmu "Mean Girls"

Ponad miesiąc od kinowego debiutu muzyczny remake Mean Girls będzie wreszcie dostępny do transmisji strumieniowej na Paramount+ od 5 marca. W czasie emisji kinowej film zarobił na całym świecie ponad 100 milionów dolarów brutto. W przeciwieństwie do oryginału, otrzymał mieszane recenzje od krytyków i obecnie posiada 70% oceny w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie 232 recenzji.

Bohaterką filmu jest nowa uczennica Cady Heron, która zostaje powitana na szczycie społecznego łańcucha pokarmowego przez elitarną grupę popularnych dziewcząt zwanych "The Plastics", rządzonych przez przebiegłą Reginę George i jej sługusy Gretchen i Karen. Jednak gdy Cady popełnia poważny błąd i zakochuje się w byłym chłopaku Reginy, Aaronie Samuelsie, staje się ofiarą na celowniku Reginy. Cady, z pomocą swoich wyrzutków, przyjaciół Janis i Damiana, postanawia pokonać największego drapieżnika grupy, musi nauczyć się, jak pozostać wierną sobie, przemierzając najbardziej zaciekłą dżunglę ze wszystkich: szkołę średnią.

Mean Girls reżyserują Arturo Perez i Samantha Jayne na podstawie scenariusza napisanego przez Fey. Opiera się na adaptacji filmu z 2004 roku. Do Rapp i Rice dołączą Auli'i Cravalho jako Janis, Jaquel Spivey jako Damian, Jenna Fischer jako pani Heron, Busy Philipps jako pani George, Avantika jako Karen, Mahi Alam jako Kevin, Christopher Briney jako Aaron Samuels, Bebe Wood jako Gretchen Wieners, Ashley Park jako Madame Park, Connor Ratliff jako pan Rapp i Jon Hamm jako trener Carr.

