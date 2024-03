Fabułą Trackera opiera się na bestsellerowej powieści Jeffery'ego Deavera noszącej tytuł The Never Game. Justin Hartley wciela się w Coltera Shawa, samotnego wilka, który przemierza kraj w poszukiwaniu nagród i wykorzystuje swoje umiejętności śledzenia, aby pomóc prywatnym obywatelom i organom ścigania w rozwiązywaniu zagadek podczas gdy sam zmaga się z własną traumą.

Premiera serialu osiągnęła 18,4 miliona widzów, a niecały miesiąc po premierze pierwszy odcinek na wszystkich plattormach obejrzało już około 30 milionów. Od tego czasu wyemitowano trzy kolejne epizody, które nadal cieszą się dobrą popularnością: odcinek 2 obejrzało 6,9 miliona widzów, odcinek 3 – 7,1 miliona, a odcinek 4 – 7,4 miliona.

Serial został stworzony dla telewizji przez Bena H. Wintersa, który jest producentem wykonawczym wraz z Hartleyem, Kenem Olinem i Elwoodem Reidem.