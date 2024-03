Hulu kasuje serial "Śmierć i inne szczegóły" - nie będzie 2. sezonu 0

Śmierć i inne szczegóły stacji Hulu, w którym występuje Mandy Patinkin, nie zostanie przedłużony na 2., ponieważ streamer odwołuje serial o tajemniczych morderstwach.

fragment plakatu serialu "Śmierć i inne szczegóły"

Hulu anulowało Śmierć i inne szczegóły (Serial dostępny jest u nas na platformie Disney +) po jednym sezonie i niecały miesiąc po premierze finału. W dziesięcioodcinkowym kryminalnym serialu wystąpiły Mandy Patinkin i Violett Beane, a ich postacie podczas podróży na pokładzie oceanicznego liniowca pracowały nad rozwiązaniem serii morderstw. Przy obecnym wyniku ocen krytyków wynoszącym 55% i wyniku ocen widzów na poziomie 66% w serwisie Rotten Tomatoes, seria zebrała ogólnie mieszane recenzje.

Serial Śmierć i inne szczegóły został anulowany po premierze pierwszego sezonu, ale nadal będzie można go oglądać na platformie Hulu. W trakcie emisji produkcja nigdy nie znalazła się na liście 10 najlepszych transmisji strumieniowych. Serial dołącza do kilku innych niedawno odwołanych seriali Hulu, w tym Jak poznałam twojego ojca, The Fool i Wielka, chociaż te trwały co najmniej dwa sezony.

Pomimo obiecującej obsady i początkowo zabawnej tajemnicy, Śmierć i inne szczegóły miały kilka problemów, które utrudniały serialowi uzyskanie pozytywnego odbioru i szerokiej oglądalności. Jednym z najważniejszych problemów było tempo przedstawienia. Dziesięć odcinków było za długich na tajemnicę, której początkowa intryga szybko osłabła, a prawdopodobna odpowiedź stała się jasna mniej więcej w połowie sezonu.

