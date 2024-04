Zwiastun "Królestwo planety małp" zaprasza do świata pełnego walki 0

IMAX udostępnił nowy, specjalny zwiastun Królestwa planety małp – kolejnego filmu należącego do uniwersum "Planety Małp".

kadr z filmu "Królestwo planety małp"

Królestwo planety małp przedstawia losy młodego Corneliusa, syna Cezara. Kontynuuje on dziedzictwo swojego zmarłego ojca w świecie, w którym małpy są dominującym gatunkiem żyjącym harmonijnie, a ludzie zostali zredukowani do życia w cieniu. Pojawiają się jednak zmiany w postaci nowego małpiego despotycznego przywódcy, budującego swoje imperium, a także zagrożenie zniewolenia innych naczelnych poprzez przeinaczanie nauk poprzednika. Cornelius musi to uniemożliwić i wkrótce podejmuje wstrząsającą podróż, która sprawi, że zakwestionuje on wszystko, co wiedział o przeszłości i dokona wyborów, które zdefiniują przyszłość dla obydwóch gatunków.

Za kamerą projektu stanął Wes Ball. Pracował on na scenariuszu autorstwa Josha Friedmana, Ricka Jaffa, Amandy Silver i Patricka Aisona. W filmie występują William H. Macy, Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Dichen Lachman i Kevin Durand.

Premiera filmu 10 maja 2024 roku.

