Pełen emocji nowy zwiastun 2. sezonu ''Wywiadu z wampirem'' 0

Stacja AMC opublikowała kolejną zapowiedź oczekiwanego drugiego sezonu serialu Wywiad z wampirem. Na dalszy ciąg adaptacji pierwszej książki Anne Rice z cyklu '’Kroniki wampirów'’ składa się osiem odcinków.

Louis i jego przybrana wampirza córka Claudia, którzy uciekli z Nowego Orleanu, teraz znajdują się w Paryżu. Tu natrafiają na Theatre des Vampires. To uliczny teatr, którego aktorzy nie udają wampirów, a są nimi naprawdę. W tym oto miejscu Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda. Więź jaka ich połączy okaże się mieć niszczycielskie konsekwencje zarówno dla przyszłości, jak i przeszłości. Z kolei dziennikarz Daniel Molloy będzie starał się dotrzeć do prawd pogrzebanych głęboko we wspomnieniach, które teraz usilnie wypływają na powierzchnię.

Za scenariusz i produkcję Wywiadu z wampirem odpowiada nominowany do nagrody Emmy Rolin Jones, który jest także showrunnerem. W drugim sezonie występują Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac, Sam Reid jako Lestat de Lioncourt, Delainey Hayles jako Claudia, Ben Daniels jako Santiago, Eric Bogosian jako Daniel Molloy i Assad Zaman jako Armand oraz David Costabile, Roxane Duran i Bally Gill.

Premiera nowych epizodów już 12 maja na AMC i AMC+.

Źrodło: AMC, Dark Horizons