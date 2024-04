Klip z drugiego sezonu "The Walking Dead: Daryl Dixon" zapowiada intensywne poszukiwania tytułowego bohatera przez Carol 0

Stacja AMC udostępniła klip z drugiego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon kolejnej części hitowego spin-offu The Walking Dead, w którym występuje Norman Reedus. Zapowiedź daje fanom wgląd w to, czego mogą się spodziewać w nowych epizodach, gdy Carol będzie kontynuować intensywne poszukiwania Daryla. Serial ma powrócić latem tego roku.

kadr z serialu "The Walking Dead"

Nowy sezon rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się finałowy epizod pierwszego sezonu, podążając za ulubionymi przez fanów postaciami Darylem Dixonem i Carol Peletier. Oboje stawiają czoła starym demonom, podczas gdy ona walczy o odnalezienie przyjaciela, a on zmaga się z decyzją o pozostaniu we Francji, co powoduje napięcie w Nest.

The Walking Dead: Daryl Dixon kręci się wokół popularnej postaci Normana Reedusa z Walking Dead, która gubi się w nieznanym miejscu. W spin-offie oprócz Normana Reedusa i Melissy McBride wystąpią także Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi, a także nowicjusz Louis Puech Scigliuzzi.

Producentem wykonawczym horroru opartego na serii komiksów o tym samym tytule jest showrunner David Zabel. Producentami są Reedus, Scott M. Gimple, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang i Daniel Percival.

Źrodło: ComingSoon