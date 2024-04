Lionsgate opóźnia daty premier nowego ''Kruka'' i ''Piły XI'' 0

Studio Lionsgate poinformowało o zmianie dat premier swoich dwóch oczekiwanych tegorocznych filmów – Kruk i Piła XI. Na oba przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.

Remake kultowego filmu z lat 90. Kruk pierwotnie wejść do kin miał 7 czerwca 2024 roku. Jego nową datą premiery jest 23 sierpnia. To ponad dwa miesiące później. Jaki jest powód tej zmiany, nie wiemy. W tytułowego bohatera wciela się Bill Skarsgård, który ma bardzo wysoko postawioną przez Brandona Lee poprzeczkę.

Z kolei Piła XI zalicza dużo większe opóźnienie. Kolejna część krwawej serii miała zadebiutować na szklanym ekranie 27 września tego roku. Jej premiera przesunięta została o cały rok, na 26 września 2025 roku. Tu powodem są przedłużające się prace preprodukcyjne.

Lionsgate skorygowało także daty premier nowego horroru Alexandre Aja Never Let Go i familijnego filmu świątecznego The Best Christmas Pageant Ever. Pierwszy z tytułów zajął miejsce Piły XI, a więc wejdzie do kin 27 września tego roku. Drugi zaś zadebiutuje 8 listopada 2024 roku, a więc tydzień wcześniej niż planowano.

Źrodło: ComingSoon