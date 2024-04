''Łasuch'' powraca! Zobacz zwiastun finałowego sezonu 0

Netflix po długim oczekiwaniu nareszcie podał datę premiery finałowego sezonu Łasucha. Informację tą zdradza opublikowany przez platformę pierwszy zwiastun trzeciej serii produkcji, której fabuła opiera się na komiksach Jeffa Lemire'a.

fragment plakatu

Trzeci sezon zabierze Gusa w nowe, nieznane rejony, w których pozna on inne rodzaje człowieczeństwa. Akcja tej serii rozgrywać będzie się w arktycznej scenerii. Jej premiera już 6 czerwca.

Pokonawszy generała Abbota, Gus, Jepperd, Becky i Wendy wyruszają w podróż na Alaskę w poszukiwaniu matki Gusa, Birdie. Po drodze dołącza do nich doktor Singh, który może mieć własne niebezpieczne przekonania na temat Gusa i jego roli w odwróceniu wirusa. Tymczasem pojawia się nowe zagrożenie w postaci Helen Zhang, córki Rosie, która chce wznowić ludzkie narodziny i postrzega Gusa jako rozwiązanie swoich planów. Poruszając się po niebezpiecznym terenie, Gus i jego grupa przyjaciół znajdują schronienie w placówce na Alasce, gdzie spotykają nowy zestaw postaci, w tym Sianę i jej hybrydową córkę Nukę. Czas na znalezienie odpowiedzi ucieka, sojusze poddawane są próbie, a losy się splatają, a wszystko to prowadzi do ekscytującego punktu kulminacyjnego, który zadecyduje o losie ludzkości i hybryd.

Twórcą, scenarzystą i reżyserem Łasucha jest Jim Mickle, który pełni także rolę showrunnera. W serialu występują Christian Convery jako Gus, Nonso Anozie jako Tommy Jepperd, Adeel Akhtar jako dr Aditya Singh, Stefania LaVie Owen jako Becky, Naledi Murray jako Wendy, Amy Seimetz jako Birdie, Rosalind Chao jako Helen Zhang, Kelly Marie Tran jako Rosie, Cara Gee jako Siana, Ayazhan Dalabayeva jako Nuka i James Brolin jako narrator.

Źrodło: Netflix