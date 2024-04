Dalsze losy Maximo Gallardo w zwiastunie 3. sezonu ''Acapulco'' 0

Półtora roku po debiucie drugiego sezonu komediowego serialu Apple TV+ Acapulco, platforma opublikowała zwiastun trzeciej serii, jednocześnie informując o dacie jej premiery.

Trzeci sezon serialu z dwoma premierowymi odcinkami zadebiutuje w serwisie 1 maja. Finał sezonu zaplanowano na 26 czerwca. Składa się na niego 10 epizodów.

Głównym bohaterem jest Maximo Gallardo, którego marzenia spełnia się, gdy zostaje on zatrudniony w najmodniejszym kurorcie w Acapulco. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że praca tam będzie o wiele bardziej skomplikowana, niż to sobie kiedykolwiek wyobrażał. Trzeci sezon ukaże nam starszego Maximo, który powraca do Las Colinas, jednak nie poznaje już swojego miasteczka. Wracając zaś do 1985 roku, a więc czasu rok po jego zatrudnieniu w wspomnianym kurorcie, mężczyzna w dalszym ciągu odnosi sukcesy, mimo że co rusz naraża na szwank wszystkie relacje, nad którymi tak ciężko pracował.

Starszego Maximo portretuje Eugenio Derbez, będący także producentem wykonawczym serialu. Maximo z młodszych lat odgrywa zaś Enrique Arrizon. Oprócz nich w obsadzie trzeciego sezonu są także Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco i Carlos Corona.

Źrodło: Apple TV+