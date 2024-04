Helene Bonham Carter o roli w filmie ''Jedno życie'' 0

Helena Bonham Carter opowiada o swojej roli w dramacie Jedno życie. Dlaczego udział w najnowszej produkcji wyreżyserowanej przez Jamesa Hawesa, z Anthonym Hopkinsem w roli głównej, zajmuje szczególne miejsce w jej bogatej filmografii?

W Jednym życiu aktorka wciela się w Bebette Winton, matkę Nicholasa (Johnny Flynn/ Anthony Hopkins). To dzięki nim ocalono ponad 669 dzieci z rąk nazistów i umieszczono je w brytyjskich domach zastępczych! Co łączy Helenę Bonham Carter z Bebette Winton, którą gra w dramacie? Skojarzenie nasuwa się samo, ponieważ zarówno filmowa Babette Winton, jak i dziadek Heleny Bonham Carter, aktywnie i z narażeniem życia, zaangażowali się w ratowanie Żydów przed zagładą.

Jest rok 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii, żyją tu w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy by ocalić jak najwięcej potrzebujących. Wraz z grupą współpracowników organizuje transporty dzieci, które podążają z Pragi do Anglii w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jak wiele istnień uda się ocalić zanim granice zostaną zamknięte? Po 40 latach Nicholas wciąż wraca wspomnieniami do tamtych dni, zadając sobie pytania o los ocalonych i obwiniając się za to, że nie udało mu się ocalić wszystkich. Tymczasem niespodziewanie los dopisze poruszający epilog do tej historii.

Za polską dystrybucję filmu Jedno życie odpowiada Monolith Films. Jego premiera 31 maja. Miał on swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2023 roku, gdzie zebrał pozytywne recenzje krytyków.

Źrodło: Monolith Films