Apple+ zamawia 5. sezon oraz spin-off serialu "For All Mankind" 0

Apple TV+ oficjalnie zamówiło przedłużenie For All Mankind swojego serialu przygodowego science-fiction.

kadr z serialu "For All Mankind"

Następuje to po ponad trzech miesiącach od zakończenia 10-odcinkowego czwartego sezonu serialu, który obecnie ma doskonały wynik 100% Rotten Tomatoes.

Z każdym nowym sezonem For All Mankind w dalszym ciągu buduje fascynujący świat i przyciąga publiczność na całym świecie dzięki wysokiej jakości historii, która została umiejętnie opracowana przez Rona, Matta i Bena. Jest tak wiele do odkrycia, a my wraz z naszymi partnerami z Sony nie możemy się doczekać, aby zagłębić się w kolejny rozdział wciągającego uniwersum For All Mankind.

powiedział Matt Cherniss, dyrektor Apple TV+

Oprócz wznowienia, Apple TV+ zapaliło także zielone światło dla Star City, pierwszego serialu będącego spin-offem For All Mankind, który będzie eksplorował świat radzieckiego programu kosmicznego. Opisywany jako trzymający w napięciu i paranoiczny thriller, spin-off rozgrywający się w Rosji również został stworzony przez twórców oryginalnego serialu Ronalda D. Moore'a, Bena Nediviego i Matta Wolperta.

Twórcami i producentami wykonawczymi For All Mankind są Moore, Nedivi i Wolpert, a Nedivi i Wolpert będą showrunnerami. Akcja serialu rozgrywa się w alternatywnej linii czasu, która bada, co by się stało, gdyby globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. W rolach głównych występują Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Cynthy Wu, Coral Peña, Edi Gathegi, Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern i Svetlana Efremova.

Źrodło: Coming Soon